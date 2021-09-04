Четыре человека погибли и семь пострадали во время стрельбы в воздух, которую устроили боевики запрещенного в России движения «Талибан»*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Накануне в небе над Кабулом заметили салютные залпы. Так талибы* праздновали захват провинции Панджшер. Канонаду снял на видео военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Кабул салютует <…> падению Панджшера», — написал он в своем Telegram-канале.

Провинцию Панджшер многие считали единственной неподвластной боевикам, 3 сентября «Талибан»* объявил, что установил контроль над этой территорией.

Наступление на Панджшер талибы* начали с 2 на 3 сентября после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал от террористов согласовывать все решения нового правительства страны с властями Панджшера. Еще одно требование казалось возможности местного населения сохранить у себя оружие.

О захвате провинции сообщила турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на своего корреспондента в регионе. Он заявил, что боевики начали праздновать полный захват Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической и запрещена в РФ.