Талибы* дали салют после захвата Панджшера

В небе над Кабулом заметили салютные залпы. Так представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»* решили отпраздновать захват провинции Панджшер.

«Кабул салютует <…> падению Панджшера», — написал в Telegram военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, снявший канонаду на видео. Близкие к талибам* источники, сообщила Lenta.ru, заявили, что салют устроили в честь победы в Панджшере и падения фронта сопротивления. О капитуляции антиталибской коалиции упомянул и журналист «Комсомольской правды». *«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.