Талибы* дали салют после захвата Панджшера
В небе над Кабулом заметили салютные залпы. Так представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»* решили отпраздновать захват провинции Панджшер.
«Кабул салютует <…> падению Панджшера», — написал в Telegram военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, снявший канонаду на видео.
Близкие к талибам* источники, сообщила Lenta.ru, заявили, что салют устроили в честь победы в Панджшере и падения фронта сопротивления. О капитуляции антиталибской коалиции упомянул и журналист «Комсомольской правды».
*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.