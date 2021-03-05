Четвертое землетрясение зафиксировали у берегов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в Тихом океане у берегов архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Информацию опубликовал сайт Геологической службы США.

Эпицентр стихии находился приблизительно в 1,2 тысячи километров от города Уакатане на острове Северный.

Еще три землетрясения магнитудой от 7,2 до 8,0 были зафиксированы в этом регионе 4 марта. Жителей попросили без необходимости не выходить на пляжи и избегать прибрежных зон. Эксперты предупредили, что в океане могут начаться сильные течения.

Власти Новой Зеландии объявили в регионе угрозу цунами, написала «Газета.ru». На острове Северный эвакуируют местных жителей.

Ранее сильные землетрясения в Тихом океане вызвали первое цунами. Американские сейсмологи зафиксировали его в районе королевства Тонга.