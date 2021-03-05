Более 20 афтершоков произошло у берегов Новой Зеландии

Свыше 20 афтершоков магнитудой более 5,0 произошло утром 5 марта в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек. Об этом говорят данные Геологической службы США.

На восточном побережье новозеландского острова Северный из-за угрозы возникновения цунами эвакуировали тысячи людей. Спустя несколько часов местным жителям разрешили вернуться домой.

Ранее в регионе случились четыре мощнейших землетрясения. Магнитуда последнего достигла 8,1, написало РИА «Новости».

Первые толчки начались утром (по местному времени) в пятницу, 5 марта, около Северного острова. Магнитуда составила 6,9 балла. Толчки произошли в 180 километрах к северо-востоку от города Гисборн.

Второе землетрясение магнитудой 7,4 произошло около острова Кермадек. Третья часть новых подземных толчков ощущалась в этом же районе.

Несмотря на то, что угроза цунами миновала для столицы Новой Зеландии, Веллингтона, а также других центральных регионов, жителей попросили без лишней надобности не выходить на пляжи и избегать прибрежных зон. Эксперты предупредили, что в океане могут начаться сильные течения.