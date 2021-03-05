Первое цунами зафиксировали после землетрясения в Тихом океане

Сильные землетрясения в Тихом океане вызвали первое цунами. Его зафиксировали американские сейсмологи в районе королевства Тонга.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, после подземных толчков появились волны высотой 0,03 метра. Цунами возникло в районе столицы королевства — Нукуалофа. Перед этим угрозу цунами объявили для Вануату и Новой Каледонии. Также угрозу стихийного бедствия объявили сразу для нескольких тихоокеанских государств.

За прошедшие сутки острова Новой Зеландии пережили три землетрясения. Первые толчки зафиксировали утром недалеко от Северного острова. Магнитуда составила 6,9 балла. Жителей прибрежной зоны острова начали эвакуировать на возвышенности, сообщила газета New Zealand Herald. Из домов стали уезжать тысячи людей, из-за чего на дорогах появились пробки. Больше всего движение оказалось затруднено на выезде из города Фангареи.

Второй толчок произошел около острова Кермадек произошло землетрясение магнитудой 7,4. Специалисты также зарегистрировали самый мощный толчок магнитудой 8,1.