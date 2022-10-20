Чешский суд снял обвинения с россиянина, задержанного по инициативе Украины | 360°

Мир 20 октября 2022, 17:26 Чешский суд снял обвинения с россиянина, задержанного по инициативе Украины Суд Чехии оправдал россиянина Франчетти, задержанного по инициативе Украины unsplash

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Суд в Чехии полностью оправдал россиянина Александра Франчетти, которого прошлой осенью задержали в Праге по инициативе Украины. Об этом написал ТАСС.

«В четверг суд снял все обвинения с Франчетти и постановил освободить из-под стражи в связи с недоказанностью его вины», — сообщил президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников «Известиям».

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Прокуратура Чехии планирует обжаловать судебное решение.

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Россиянина задержали в аэропорту чешской столицы по международному ордеру Украины. Власти этой страны заявили, что он якобы причастен к созданию военизированного отряда в Севастополе в 2014 году и «оккупации Крыма». Активист действительно поддерживал возвращение Крыма России и участвовал в событиях «Крымской весны», но, по словам его адвоката, никаких военизированных групп не организовывал.

Тем не менее Франчетти заключили под стражу. Украинские власти требовали его экстрадиции, но получили отказ от Верховного суда Чехии.