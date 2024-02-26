Мир 26 февраля 2024, 17:53 Чешский генерал предупредил ВСУ о потере Купянска и Харькова Генерал Шедивы: Украина может потерять Купянск и Харьков к концу весны РИА «Новости»

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Украинским войскам грозит дальнейшая потеря контроля над территориями, включая Купянск и Харьков. Об этом в интервью Lidovky заявил бывший начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы.

«Российские войска попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска, чтобы двигаться на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть», — сказал он.

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По мнению эксперта, ВСУ столкнутся с серьезной стратегической угрозой, что сильно ухудшит снабжение их подразделений на юге.

Шедивы предположил, что украинские войска должны замедлить движение ВС России в зоне боевых действий и придерживаться этой стратегии до прибытия пополнения личного состава. Иначе, «фронт начнет рушиться уже в конце весны».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал тяжелую обстановку на Харьковском направлении. При этом он заявил, что с каждым днем блокировки помощи в конгрессе США надежды на ее получение тают.