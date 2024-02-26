Мир 26 февраля 2024, 15:10 Зеленский предрек крах Украины без помощи США Зеленский заявил о зародившихся сомнениях в желании США помочь Украине U.S. Department of Defense

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Украинские военные рассчитывают на получение дополнительных систем артиллерии и средств противовоздушной обороны от своих союзников. Но с каждым днем блокировки помощи в конгрессе США эти надежды тают. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что без предоставления дополнительной помощи победа украинских военных останется недостижимой, а страна останется под постоянными обстрелами. Зеленский добавил, что связывает задержку в поставках вооружений со страхом Запада перед Россией.

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«Если партнеры готовы сделать это — не таким медленным способом — перестаньте бояться России», — заявил президент Украины.

Он добавил, что сейчас его главной надеждой остается помощь со стороны США как главного поставщика вооружений, которому нет альтернативы.

«Мы рассчитываем на помощь, и я надеюсь, что это не только слова, что на самом деле речь идет не о том, как сделать Россию более слабой, а как сделать нас более сильными», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер добавил, что рассчитывает на то, что президентские выборы в США не повлияют на оказание помощи вне зависимости от того, кто займет Белый дом.

«Но если политика США изменится, то мы должны быть готовы», — подытожил Зеленский.

Президент США Джо Байден в ближайший вторник, 27 февраля, встретится с лидерами фракций конгресса для обсуждения принятия законопроекта о выделении Украине более 60 миллиардов долларов. Документ дополнили статьями о выделении дополнительных средств на нужды национальной безопасности, а также финансирование работы правительства для избежания шатдауна.