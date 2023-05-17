Мир 17 мая 2023, 08:26 Человек не из Гарварда. Маск рассказал, кого бы хотел видеть на посту президента США Бизнесмен Илон Маск выразил желание видеть на посту президента США «нормального человека» Фото: Правительство США / Flickr

Читать 360tv в

Президент Соединенных Штатов должен быть «нормальным человеком» и по сути являться исполнительным директором страны. Об этом в интервью телеканалу CNВС заявил генеральный директор Tesla и Twitter Илон Маск.

Бизнесмен перечислил качества, которыми должен, по его мнению, обладать американский лидер. Среди них — профессионализм и способность исполнять обязанности главы государства. Он также сравнил должность президента с исполнительным директором, поскольку на этих постах каждый день нужно принимать важные решения.

Реклама

«Есть старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда», — отметил миллиардер.

Действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства в 2024 году. С ним вместе на пост вице-президента намерена выдвигаться Камала Харрис. Свою кандидатуру также выдвинул экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.