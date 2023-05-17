17 мая 2023, 08:26
Человек не из Гарварда. Маск рассказал, кого бы хотел видеть на посту президента США
Бизнесмен Илон Маск выразил желание видеть на посту президента США «нормального человека»
Президент Соединенных Штатов должен быть «нормальным человеком» и по сути являться исполнительным директором страны. Об этом в интервью телеканалу CNВС заявил генеральный директор Tesla и Twitter Илон Маск.
Бизнесмен перечислил качества, которыми должен, по его мнению, обладать американский лидер. Среди них — профессионализм и способность исполнять обязанности главы государства. Он также сравнил должность президента с исполнительным директором, поскольку на этих постах каждый день нужно принимать важные решения.
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«Есть старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда», — отметил миллиардер.
Действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства в 2024 году. С ним вместе на пост вице-президента намерена выдвигаться Камала Харрис. Свою кандидатуру также выдвинул экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.
США
Илон Маск
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