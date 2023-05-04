04 мая 2023, 13:28
«Умеет считать деньги». Трамп понял, что конфликт на Украине уже не выгоден США
Военный эксперт Михайлов: экс-лидер США Трамп осознал невыгодность конфликта на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «с легкостью» завершит конфликт на Украине за 24 часа, став президентом. Теоретически он действительно еще может вновь стать лидером Соединенных Штатов, но конфликт к тому времени, вероятно, завершится и без него, усилиями России. Таким мнением поделился с «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
«Весь мир знает об эпатажности Дональда Трампа, и в таком же формате я бы воспринимал это его заявление. <…> Действительно, Трамп мог бы приложить максимум усилий для того, чтобы в краткие сроки прекратить поддержку украинского режима, прекратить раскачку русофобии. Он бизнесмен и понимает, кто на чем сейчас зарабатывает и теряет, понимает, что дальнейшее затягивание конфликта приведет мир к катастрофе», — рассудил Михайлов.
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По его мнению, продолжение поддержки Украины со стороны НАТО и США может привести к прямому столкновению с интересами Российской Федерации и напрямую к боевым действиям с ней. Это чревато «огромными последствиями», что осознает Трамп.
«Американцы умеют считать деньги, умеют даже, унижаясь, выводить войска — из Афганистана и других стран. Они свое уже получили там и закончили. Сейчас в американском истеблишменте, скорее всего, многие задумываются о том, надо ли продолжать противодействовать России», — отметил военный эксперт.
Помочь США сохранить лицо
Он добавил, что в политическом истеблишменте США наблюдается «высокая турбулентность», демократическая партия ведет страну фактически к дефолту. В этих условиях, несмотря на то что Дональда Трампа обложили обвинениями, он может каким-то образом приобрести новых союзников перед выборами, снять с себя обвинения, участвовать в президентской гонке и победить, считает Евгений Михайлов.
«Однако, во-первых, до этого есть еще время — скорее всего, Россия к тому моменту остановит боевые действия, решив свои задачи. Во-вторых, если бы этого и не произошло, Дональд Трамп за 24 часа, конечно, не остановил бы их. Это все равно вопрос времени, но в любом случае он бы смог бы помочь Америке сохранить лицо, сгладить подлые удары, которые нанесли США по интересам России», — подчеркнул собеседник канала.
Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем Россия убедит всех сесть за стол переговоров на собственных условиях, ведь страна «умеет добиваться своего».
«Вспомним Нюрнбергский процесс, когда американцы хотели не проводить суд над фашистами, а когда даже проводили, хотели оправдать их — то есть там была своя политическая интрига, уже тогда американцы фактически стали нам врагами. Сейчас то же самое. Россия победит в этом противостоянии, я не сомневаюсь», — подытожил эксперт.
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Дональд Трамп
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