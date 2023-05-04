Эксклюзив 04 мая 2023, 13:28 «Умеет считать деньги». Трамп понял, что конфликт на Украине уже не выгоден США Военный эксперт Михайлов: экс-лидер США Трамп осознал невыгодность конфликта на Украине Правительство США / Flickr

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «с легкостью» завершит конфликт на Украине за 24 часа, став президентом. Теоретически он действительно еще может вновь стать лидером Соединенных Штатов, но конфликт к тому времени, вероятно, завершится и без него, усилиями России. Таким мнением поделился с «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Весь мир знает об эпатажности Дональда Трампа, и в таком же формате я бы воспринимал это его заявление. <…> Действительно, Трамп мог бы приложить максимум усилий для того, чтобы в краткие сроки прекратить поддержку украинского режима, прекратить раскачку русофобии. Он бизнесмен и понимает, кто на чем сейчас зарабатывает и теряет, понимает, что дальнейшее затягивание конфликта приведет мир к катастрофе», — рассудил Михайлов.

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По его мнению, продолжение поддержки Украины со стороны НАТО и США может привести к прямому столкновению с интересами Российской Федерации и напрямую к боевым действиям с ней. Это чревато «огромными последствиями», что осознает Трамп.

«Американцы умеют считать деньги, умеют даже, унижаясь, выводить войска — из Афганистана и других стран. Они свое уже получили там и закончили. Сейчас в американском истеблишменте, скорее всего, многие задумываются о том, надо ли продолжать противодействовать России», — отметил военный эксперт.

Помочь США сохранить лицо

Он добавил, что в политическом истеблишменте США наблюдается «высокая турбулентность», демократическая партия ведет страну фактически к дефолту. В этих условиях, несмотря на то что Дональда Трампа обложили обвинениями, он может каким-то образом приобрести новых союзников перед выборами, снять с себя обвинения, участвовать в президентской гонке и победить, считает Евгений Михайлов.

«Однако, во-первых, до этого есть еще время — скорее всего, Россия к тому моменту остановит боевые действия, решив свои задачи. Во-вторых, если бы этого и не произошло, Дональд Трамп за 24 часа, конечно, не остановил бы их. Это все равно вопрос времени, но в любом случае он бы смог бы помочь Америке сохранить лицо, сгладить подлые удары, которые нанесли США по интересам России», — подчеркнул собеседник канала.

Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем Россия убедит всех сесть за стол переговоров на собственных условиях, ведь страна «умеет добиваться своего».

«Вспомним Нюрнбергский процесс, когда американцы хотели не проводить суд над фашистами, а когда даже проводили, хотели оправдать их — то есть там была своя политическая интрига, уже тогда американцы фактически стали нам врагами. Сейчас то же самое. Россия победит в этом противостоянии, я не сомневаюсь», — подытожил эксперт.