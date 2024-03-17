Мир 17 марта 2024, 12:00 Чехию уличили в поисках снарядов для Украины еще до начала СВО WSJ: Чехия начала искать снаряды для Украины незадолго до начала СВО РИА «Новости»

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Власти Чехии начали активно искать пути поставок артиллерийских снарядов для украинских военных еще до начала конфликта России и Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации источника, по плану секретных закупок чешское правительство начало еще за два года искать вариант покупки снарядов для ВСУ.

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«В отличие от Германии, Франции и США, которые выступают за наращивание оборонных мощностей и производства боеприпасов, Чехия хочет купить снаряды в других странах. Так было еще до 2022 года», — отметили журналисты.

Где конкретно Чехия пыталась закупить боеприпасы, неизвестно, но в числе эти стран есть «союзники России».

В феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что страна нашла порядка полумиллиона снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов 122 миллиметра для ВСУ. Поставки могут начаться уже в июне.