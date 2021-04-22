Чехия заявила о дипломатической «размолвке» с Россией, а не о холодной войне

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией является «размолвкой», а не холодной войной. Об этом чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил в интервью CNN.

Кулганек, которого назначили новым главой МИД Чехии, заявил, что между его страной и Россией нет холодной войны.

«Это дипломатическая размолвка», — сказал Кулганек.

Прага не исключает возможной высылки еще 60 российских дипломатов, сказал Кулганек. По его словам, это может произойти, если Россия не согласится вернуть в посольство Чехии ранее высланных из него 18 дипломатов. Кулганек объяснил, что таким образом Чехия планирует уравнять количество сотрудников в посольствах обеих стран.

В МИД РФ ранее сравнили действия Чехии с произведениями Франца Кафки. Пресс-секретарь дипведомства Мария Захарова заявила, что в решениях чешской стороны нет ничего логичного и разумного.

Глава МИД Чехии ранее не исключил, что его страна может потребовать от России извинений или компенсации за ущерб из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице. Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам, произошедшим в 2014 году, но не представила никаких доказательств. Однако это и стало поводом для высылки 18 российских дипломатов. Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии.