В МИД сравнили заявления Чехии с произведениями Кафки

Министерство иностранных дел РФ сравнило действия Чехии в отношении России с произведениями Кафки. Заявления Праги в ведомстве воспринимают как алогичные.

Литературную аналогию провела официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».

«Наши ощущения, что мы видим реализацию на практике произведения Кафки „Процесс“. Ничего логичного и разумного в действиях Праги, если мы говорим о национальных интересах этой страны, о практике выстраивания двухсторонних отношений, нет», — процитировало агентство слова Захаровой, которые она произнесла в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Отношения между Россией и Чехией обострились после обвинения Праги в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 дипломатов РФ. В ответ на это Россия вызвала в МИД посла Чехии и заявила ему, что 20 сотрудников посольства объявлены персонами нон грата.

Глава чешского МИД Якуб Кулганек допустил, что Прага может потребовать от России материальной компенсации за разрушения от взрывов на складе во Врбетице или извинений.