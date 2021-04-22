Чехия собралась требовать у России компенсации или извинений за взрывы во Врбетице

Новоиспеченный глава чешского МИД Якуб Кулганек допустил, что Прага может потребовать России материальной компенсации за разрушения от взрывов на складе во Врбетице или извинений. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр иностранных дел Чехии ранее потребовал от России, чтобы высланных из Москвы чешских дипломатов вернули обратно. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал такой сценарий недопустимым. Парламентарий заявил, что Прага не может диктовать свои условия и выдвигать ультиматумы. Сенатор заявил, что таким образом Чехия нарывается на ухудшение дипломатических отношений либо на их разрыв.

Высылка 20 сотрудников чешского посольства из Москвы стала ответом на аналогичный жест со стороны зарубежного государства, которое перед этим выслало 18 российских дипломатов из Праги. Причиной стали бездоказательные обвинения в причастности спецслужб РФ к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице семь лет назад.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал Москву прекратить подрывную деятельность, угрожающую безопасности стран ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Борреля чушью.