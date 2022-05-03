Чехия сообщила об отказе платить за российский газ в рублях

Чехия не станет платить за российский газ рублями. Об этом заявил глава Минпромторга страны Йозеф Сикела. Он также отмптил, что страна готова отказаться при определенных условиях от закупок нефти из РФ к концу 2022 года. Его слова передало РИА «новости».

«Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», — сказал Сикела.

Он добавил, что страна готова оказать поддержку предложению о прекращении закупок нефти из России странами Евросоюза к концу текущего года. Это будет возможно в случае реализации планов о совместных закупках энергетического сырья, в связи с чем Евросоюз будет располагать некоторыми резервами.

«Чехия поддержала бы предложение об отказе от нефти из РФ уже к концу этого года, если будут действовать задуманные совместные закупки энергии и ЕС будет иметь в своем распоряжении резервы, которые покрыли бы возможные нехватки на европейском рынке», — сказал Сикела.

Ранее министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что страны ЕС едины в стремлении платить за поставки газа из России в евро. Она также назвала действия «Газпрома» «неприемлемыми».

Также сообщалось, что Финляндия начала готовиться к прекращению ввоза российского природного газа. Поставки могут прерваться в мае.