Финляндия начала готовиться к прекращению поставок российского газа

Финляндия начала готовиться к прекращению ввоза российского природного газа. Поставки могут прерваться в мае. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

Согласно информации издания, до 20 мая финская государственная компания Gasum должна сообщить, принимает ли она новые правила оплаты российского газа. Речь идет об оплате в рублях. Власти Финляндии не исключают, что с 21 мая подача природного газа прекратится.

Авторы материала подчеркнули, что финские власти полагают, что российский газ не получится заменить ресурсами газопровода Эстонии. С трудностями может столкнуться промышленность, так как в этой отрасли газ используется в качестве сырья.

Ранее Германия отказалась платить за российский газ в рублях. Как заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, власти страны отказываются от расчетов по новой схеме и не планируют использовать этот механизм в будущем. По его словам, сейчас Германия предпринимает все возможные меры, чтобы добиться независимости от России в вопросе поставок энергоносителей.