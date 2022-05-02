Министр Франции заявила, что ЕС единогласен в желании платить за российский газ в евро

РФ в начале апреля выставила Европе условие, согласно которому страны ЕС должны оплачивать контракты по российскому газу в рублях. Некоторые западные политики не согласились с условием РФ. Сегодня министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что страны ЕС едины в стремлении платить за поставки газа из России в евро. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах», — сказала Помпили.

Она заявила об этом перед советом министров стран Евросоюза по энергетике. Встреча пройдет 2 мая в Брюсселе по инициативе Помпили. Французский министр сказала, что на совете политики выразят солидарность с Болгарией и Польшей — странами, которым Россия прекратила поставки газа после отказа оплаты поставок энергоносителя в рублях. Помпили назвала действия «Газпрома» «неприемлемыми» и заявила о готовности платить за контракты в евро.

«Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за контракты, которые были изначально в долларах», — сказала она.