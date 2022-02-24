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    24 февраля 2022, 14:08

    Чехия призвала отключить Россию от SWIFT

    Чехия выступила за отключение России от системы SWIFT

    Анастасия Ектова

    Россию необходимо отключить от системы SWIFT. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан.

    Чехия призвала отключить Россию от SWIFT

    Чешский президент осудил действия России, которые она предприняла по отношению к Украине. В связи с этим на страну, по его мнению, нужно наложить серьезные санкции.

    «РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», — заявил он в телеобращении, сообщило РИА «Новости».

    Земан выразил поддержку украинцам. Во время телеобращения он также призвал отключить Россию от системы SWIFT.

    Украинцы и власти страны должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир в стране. Такое заявление ранее сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Военное руководство Украины предупреждали о возможной военной операции, но оно не предприняло никаких шагов. Об этом ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с военными.