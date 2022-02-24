Чехия призвала отключить Россию от SWIFT

Россию необходимо отключить от системы SWIFT. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан.

Чешский президент осудил действия России, которые она предприняла по отношению к Украине. В связи с этим на страну, по его мнению, нужно наложить серьезные санкции.

«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», — заявил он в телеобращении, сообщило РИА «Новости».

Земан выразил поддержку украинцам. Во время телеобращения он также призвал отключить Россию от системы SWIFT.

Украинцы и власти страны должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир в стране. Такое заявление ранее сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Военное руководство Украины предупреждали о возможной военной операции, но оно не предприняло никаких шагов. Об этом ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с военными.