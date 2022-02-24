Володин призвал депутатов Рады быть благоразумными

Украинцы и власти страны должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир в стране. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы, по его словам, поддерживают решение Владимира Путина о том, чтобы начать проводить операцию по защите жителей ЛНР и ДНР. Россияне считали и считают украинцев братским народом.

«Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель», — написал он в Telegram-канале.

Володин также призвал украинцев попросить родственников, которые служат в ВСУ, сложить оружие. Он еще раз подчеркнул, что Россия никогда не была врагом для Украины.

Военное руководство Украины предупреждали о возможной военной операции, но оно не предприняло никаких шагов. Об этом ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с военными.