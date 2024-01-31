Мир 31 января 2024, 03:59 Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее РИА «Новости»

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Американский истребитель F-16 разбился у западного побережья Южной Кореи. Об этом сообщило корейское агентство «Ренхап».

По данным агентства, самолет разбился в районе южнокорейского города Кунсан и упал в море. Авария произошла утром в среду, около 08:40 (02:40 по московскому времени).

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«Истребитель упал в море, спасенный пилот не пострадал», — сообщил один из источников «Ренхап».

F-16 — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он был разработан в 1974 году, а принят в эксплуатацию в 1978. Это самый массовый истребитель четвертого поколения в мире, он стоит на вооружении 25 стран, в том числе, Южной Кореи.

В конце января США одобрили продажу истребителей F-16 Турции, после того как страна ратифицировала вступление Швеции в НАТО.

Кроме того, в Пентагоне сообщили о планах в 2024 году отправить эти самолеты Украине. Об этом заявила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер.