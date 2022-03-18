Charlie Hebdo предложил французам «кататься на украинцах» из-за цен на бензин

Редакция французского сатирического журнала Charlie Hebdo опубликовала на своей странице в соцсетях обложку нового номера. Авторы предложили в условиях повышения цен на топливо использовать вместо автомобильных двигателей беженцев с Украины.

Источник фото: Twitter.com/Charlie_Hebdo

«Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно», — написано на обложке журнала.

С начала проведения специальной военной операции страны Евросоюза приняли более 2,5 миллиона беженцев из Украины. Пока основной контингент приняла Польша, но вынужденные переселенцы двигаются дальше переходя границы в другие страны.

Цены на топливо в странах Европы начали расти еще с начала года, но главный толчок стоимости нефтяным фьючерсам дали антироссийские санкции. Несмотря на то, что Евросоюз не отказывался от российских энергоносителей, свою роль здесь сыграло решение США отказаться от экспорта нефти, газа и угля из России.