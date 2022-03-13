Гостеприимства надолго не хватит. Украинские беженцы ударят по ЕС кризисом

С 24 февраля в Европу прибыло более 2,5 миллиона беженцев с Украины, из которых миллион — это дети. Больше всего людей в страну впустила Польша. По мнению политологов, такое гостеприимство продлится недолго, а повторение кризиса 2015 года неизбежно. При этом отмечается, что одна из причин такого радушия по отношению к украинцам — это антироссийская риторика внутри некоторых стран.

Мало места

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 11 марта с Украины выехали 2 504 893 беженца. Из них 1 524 903 находятся в Польше, 225 046 — в Венгрии, 176 092 — в Словакии, 105 897 — в России, 104 929 — в Молдавии, 84 671 — в Румынии, 858 — в Белоруссии и 282 497 — в других странах. Исполнительный директор Детского фонда при ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел в своем Twitter также сообщила, что за две недели из страны выехал миллион детей.

На этом приток беженцев не закончится, и некоторые предполагают, что цифра в ближайшие дни дойдет до четырех миллионов. Однако проблемы по приему людей уже начались. Например, Польша, которая впустила больше всего беженцев, уже испытывает трудности. Как сообщил Rzeczpospolita, Варшава и Краков больше не могут принимать людей. В столице уже находятся 200 тысяч украинцев.

Люди толпятся во всех залах Центрального вокзала в Варшаве. Они сидят на лестницах и на полу. Там же засыпают, когда устают. Идентичная ситуация образовалась в Кракове и Вроцлаве, а также в Катовицах и Люблине.

Как пишет портал, Варшава и Краков признают, что их возможности по приему новых жителей исчерпаны. В течение двух недель в Краков приехали около 80–100 тысяч человек. Как объяснила пресс-секретарь мэра города Моника Хилашек, город потратил 14 миллионов злотых (424 575 846 рублей) на помощь беженцам, а годовой бюджет Кракова составляет 19 миллионов злотых (576 210 077 рублей).

В Варшаве украинцы уже составляют 10% всего населения города. В больницах находятся полторы тысячи человек, а две тысячи детей были приняты в школы и детские сады. Чем больше людей пребывает, тем сложнее властям управлять организационным процессом. Один из представителей власти объяснил, что основная проблема в том, что люди хотят оставаться либо близко к границе, либо в крупных городах, о которых они слышали, в основном в Варшаве и Кракове.

Пока власти не хотят никого насильно переселять, но они надеются, что беженцы сами попросят переселения, когда жизнь на вокзале станет невыносимой. И украинское посольство, и действующие в Польше организации для украинцев участвуют в том, чтобы убедить беженцев согласиться уехать подальше от городов.

Влияние на экономику

Наблюдая за происходящим, невольно вспоминаешь кризис 2015 года, когда Европу заполнили беженцы из Сирии. Отличаются только принимающие страны: если тогда все бежали в Германию, то сейчас в основном принимают Румыния, Болгария и Польша. В вопросе влияния нового потока беженцев на ЕС мнения экспертов разделились.

Политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер в разговоре с «360» отметил, что сейчас на помощь Украине выделяются огромные средства. В Швейцарии за один день по телевизору удалось собрать 45 миллионов швейцарских франков (5 666 949 000 рублей) для помощи беженцам. Страна приняла уже 15 тысяч человек. Многие международные организации направляют свои денежные средства в ту же Болгарию и Румынию, чтобы они могли продолжать принимать людей.

Уорнер полагает, что ЕС справится с потоком украинцев, но отмечает, что без негативных последствий не обойдется, хотя бы из-за санкций.

«Санкции создадут невиданный уровень инфляции. Цены на газ и бензин уже поднялись, и нужно будет как-то прокармливать этих беженцев, но из-за того, что в обществе сейчас имеется сильный антироссийский настрой, мир продолжит давать деньги и помогать украинцам», — добавил эксперт.

Представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс настроен к притоку беженцев довольно оптимистично. На это есть несколько причин. Во-первых, между сирийцами и украинцами есть две значительные разницы. Последние с точки зрения закона обустроены гораздо лучше. У них изначально есть шенгенская виза, которая позволяет оставаться 90 дней в Германии, а затем это разрешение можно продлить на еще 90 дней, а потом подать на разрешение на проживание.

«При этом у них с самого начала есть право заниматься наемной и предпринимательской работой. У них совершенно другая ситуация, чем у сирийских беженцев. Да, они тоже не знают языка, но они ближе к культуре, и у них с точки зрения закона больше шансов. Они с точки зрения экономики не так сильно надавят на общество, так как они с самого начала могут работать», — подчеркнул собеседник «360».

К тому же в Германии население медленно замирает, поскольку количество пожилых людей растет, а уровень рождаемости остается низким. Некоторые экономические прогнозы заявляют, что стране нужно больше мигрантов, чтобы продолжать удерживать экономику на хорошем уровне. Приток более молодого населения может помочь.

«И вообще, затраты на беженцев являются смешными на фоне того, сколько было потрачено на военную помощь», — отметил Энгельс.

Напускное гостеприимство

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указал на интересную особенность истории с беженцами с Украины. Еще недавно европейские страны негодовали по поводу нескольких сотен человек из Ирака, которые пытались через Белоруссию пройти в Польшу, а оттуда в ЕС. Даже во время кризиса 2015 года Румыния, Венгрия и Польша были в числе тех, кто выступал против приема беженцев, а теперь мы наблюдаем совершенно иную картину.

На это обратили внимание даже на Западе и поспешили обвинить ЕС в неприкрытом расизме. Политолог Уорнер же отметил, что дело здесь не только в наличии симпатии к европейцам, что им по духу ближе людей с Востока, но еще и в антироссийской риторике.

«Польша, Молдавия, Венгрия, Румыния и Болгария помнят то, что происходило с ними в советское время. В них уже заложена некая антироссийская риторика, поэтому они готовы принимать украинцев», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, Шаповалов считает, что это гостеприимство продлится недолго. Великобритания уже прикрыла вход в свою страну и подчеркнула, что пустит далеко не всех. Из Молдавии летят истории с жалобами на приезжих украинцев, которых они приютили, а те в ответ ведут себя агрессивно и неподобающе. И даже Польша вряд ли будет держать свои границы открытыми долгое время.

«Еще до кризиса большое количество украинских гастарбайтеров уже находились в странах Европы, в том числе Польше. И между исконным польским населением и мигрантами с Украины постоянно возникали конфликтные ситуации. Притом они возникали как по поводу ущемления прав украинских мигрантов, так и в обратную сторону», — напомнил Шаповалов.

По мнению эксперта, сейчас ЕС будет замалчивать глубину существующих проблем и продолжит демонстрировать бодрость с оптимизмом, но ситуация уже сложилась непростая. Особенно с тем учетом, что ЕС испытывает колоссальные социальные и экономические нагрузки, которые являются следствием ими же введенных санкций против России.