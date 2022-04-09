Бывший врач Белого дома назвал умственное здоровье Байдена угрозой нацбезопасности

Умственные способности действующего президента США Джо Байдена ухудшились до такой степени, что представляют собой «проблему национальной безопасности». Об этом заявил Ронни Джексон, который был врачом Белого дома при Дональде Трампе. Его слова привел Washington Post.

Байдену следует пройти «тест на остроту ума», считает Джексон. Он подчеркнул, что не пытается ставить диагноз, но предположил, что «некоторые проблемы» умственного состояния Байдена видит весь мир.

«Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы у главы государства возникали эти проблемы. В таком положении, если у вас есть когнитивные проблемы, это вопрос национальной безопасности», — рассказал Джексон журналистам.

Ранее стало известно, что Джо Байден в очередной раз оконфузился на публике, два раза запнувшись во время выступления на торжественном мероприятии. После оговорки бывшего лидера США Барака Обамы, который 5 апреля назвал Байдена вице-президентом, в Штатах пошли слухи о «теневом президентстве» Обамы.