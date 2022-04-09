Ограниченные возможности: Байден дважды запнулся во время выступления в Вашингтоне

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился на публике. Выступая на торжественном мероприятии в Белом доме, он дважды запнулся.

При этом говорил американский лидер на тему разного рода возможностей. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал CBS.

«Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у подножия… Извините, Гималаев. Вместе с Си Цзиньпином. Я с ним путешествовал. Когда я был вице-президентом. Проехал 17 тыс. миль. Но это не факт», — сказал американский лидер.

Байден хотел отметить, что США можно описать словом «возможности». Именно об этом шел разговор у него с лидером КНР.

Ранее сообщалось, что шутка над Байденом вызвала среди американцев разговоры о теневом президентстве Обамы. Это произошло после того, как действующий глава государства поддержал шутку Барака Обамы и назвал себя вице-президентом США, чем вызвал волну конспирологических теорий в интернете. Пользователи пришли к выводу, что действующий глава страны — лишь марионетка в руках теневого президента.