Мир 05 июня 2023, 22:12 Бывший вице-президент США Майк Пенс поборется за кресло президента Бывший вице-президент Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента США Википедия

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Бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для того, чтобы баллотироваться на выборах следующего американского президента. Информация об этом появилась на сайте Федеральной комиссии по выборам.

Пенс будет представлять Республиканскую партию. Ему предстоит соперничать с экс-президентом Дональдом Трампом за выдвижение в качестве кандидата в лидеры США от республиканцев. Политик уже сообщил о своих планах выступить в Вашингтоне с публичным анонсом своей предвыборной кампании.

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Очередные выборы президента США проведут в ноябре 2024 года. Нынешний глава государства Джо Байден уже объявил о намерении принять в них участие. Возможными конкурентами Байдена могут стать экс-глава США Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рон Десантис, который пока не подтвердил свое участие в предвыборной гонке.

Ранее свыше 60 республиканцев из Палаты представителей американского Конгресса потребовали от президента США Джо Байдена пройти проверку умственных способностей или отказаться от участия в президентских выборах.