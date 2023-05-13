Мир 13 мая 2023, 04:32 Республиканцы потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей Fox News: республиканцы потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей РИА «Новости»

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Свыше 60 республиканцев из Палаты представителей американского конгресса требуют от президента США Джо Байдена пройти проверку умственных способностей или отказаться от участия в президентских выборах. О письме конгрессменов с призывом к главе государства сообщил Fox News.

Законодатели обеспокоены «текущим когнитивным состоянием [Байдена] и его способностью работать еще один срок в качестве президента». В письме за подписью 61 республиканца указано, что, по их мнению, все президенты должны документально подтверждать и показывать здоровые умственные способности.

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«Хотя за время вашего президентства вы прошли два медосмотра <…>, нет никаких признаков того, что вы проходили какую-либо проверку умственных способностей», — заметили представители Республиканской партии. Конгрессмены отметили, что даже если Байден и проходил подобную проверку, то ее результаты не предоставлялись общественности.

Отсутствие такой проверки проверки Байдена, как они считают, «вызывает обеспокоенность» среди американцев. С того момента, как Байден занял президентское кресло его уже трижды в письмах призывали пройти проверку умственных способностей, напомнили конгрессмены.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Байден уже заявил о планах выставить свою кандидатуру на второй срок.

Американский лидер нередко попадает в конфузные ситуации на публике. Например, 11 мая организаторам мероприятия в Валгалле пришлось помочь Байдену найти выход со сцены после его эмоциональной речи с угрозами всему миру.