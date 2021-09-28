Политолог посоветовал не верить Саакашвили по поводу возвращения в Грузию

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе высказался по поводу заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о возращении на родину. По словам политолога, бывшему грузинскому лидеру не стоит доверять. Об этом написало ИА НСН.

Мамрадзе отметил, что знаком с Саакашвили с 24 лет. По его словам, он «законченный психопат», то есть таков его клинический диагноз. Сейчас экс-президент сообщил, что обязательно поедет, а через несколько дней в разговоре с европарламентариями заявил, что возвращаться не планирует.

Грузинской политолог не исключает, что Саакашвили все же вернется на родину, если его там будут встречать «овациями».

«Не исключено, он может поехать в Грузию, но только если он поверит, что его будут встречать в аэропорту 300-400 тысяч человек и с возгласами „Миша, Миша“ на руках понесут в резиденцию, которую он построил в нищей Грузии за деньги народа, потратил более миллиарда долларов. Он будет думать, что вся полиция на его стороне, прокуратура на его стороне. Если он в это поверит — он действительно может приехать, но пока что этого не видно. Но если уж это случится, его обязательно арестуют в соответствии с законодательством, никто его защищать не станет в Грузии. Уже оказавшись в тюрьме, он расскажет такое — его остановить нельзя будет. Если до этого арестованные держались достойно на допросах, других не закладывали — этот расскажет все, и этого боятся его сообщники, я их знаю тоже хорошо. Так что дай бог, чтоб приехал», — отметил политолог.

Также он добавил, что Саакашвили давно утратил любовь общества. Его поддерживают не более 12-13% избирателей. У бывшего президента Грузии все же есть одна сильная черта — он свято верит в то, что говорит.