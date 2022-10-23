Риши Сунак снова выдвинулся на пост премьер-министра Британии | 360°

Мир 23 октября 2022, 13:29 Риши Сунак снова выдвинулся на пост премьер-министра Британии Экс-министр финансов Великобритании Сунак вступил в борьбу за пост премьер-министра Unsplash

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Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

«Великобритания — великая страна, но мы находимся в глубоком экономическом кризисе. <…> Я хочу решить проблемы в нашей экономике, объединить нашу партию и служить нашей стране», — написал Сунак в Twitter.

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Его соперниками по избирательной кампании станет лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт и, возможно, экс-премьер Борис Джонсон.

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Сообщается, что Сунак пока единственный кандидат, преодолевший установленный барьер. В свою очередь, Джонсона (он пока не делал никаких официальных заявлений) поддержали 57 депутатов-тори, а Мордонт заручилась поддержкой 23 членов фракции консерваторов.

Ранее оставившая пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс устроила две прощальные вечеринки в загородной резиденции. Трасс продержалась на своем посту всего 45 дней.