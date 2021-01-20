Бывший министр экономики Украины предрек стране дефолт

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что правительство неспособно сократить расходы при падающей экономике. В этом году бюджет страны принят с огромным дефицитом — 5,5% ВВП.

Суслов напомнил, что приемлемым уровнем дефицита во всем мире считается показатель до 3%, сообщает издание «Главред». Данная ситуация, по его мнению, опасна наращиванием государственного долга — как внутреннего, так и внешнего.

«В новом году нам придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Уже сейчас каждая третья гривна доходов государственного бюджета идет на обслуживание долгов — их погашение либо выплату процентов. Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту», — считает Суслов.

Спасти Украину, по его мнению, может сокращение количества чиновников, уменьшение их зарплат и прогрессивная шкала налогообложения, однако он сомневается, что власти пойдут на такой шаг.

Правительство, по мнению Суслова, должно постараться получить иностранные кредиты и выпустить долговые обязательства (ОГВЗ) для модернизации промышленности, повышения конкурентоспособности украинских предприятий, проведения политики импортозамещения, стимулирования украинского экспорта, создания свободных экономических зон и территорий приоритетного развития. Эти кредиты, по словам Суслова, окупились бы дополнительными доходами бюджета и ростом валютных поступлений. Но экс-министр не верит, что у администрации президента Владимира Зеленского получится это сделать.