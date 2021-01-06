Названа сумма, которую Украина должна будет вернуть МВФ в 2021 году

В наступившем году Украина должна будет вернуть Международному валютному фонду (МВФ) долг в размере почти 1,7 миллиарда долларов. Это больше, чем сумма траншей, на которые Киев может рассчитывать.

Сайт МВФ опубликовал график выплат. Согласно ему, точная сумма долга, который Украина должна будет погасить в этом году, составляет 1,67 миллиарда долларов. Самые крупные платежи — по 430 миллионов долларов — Киеву предстоят в марте и сентябре. В 2022 году надо будет заплатить фонду уже порядка 2,4 миллиарда долларов.

Общая сумма двух траншей, на которые Украина может рассчитывать в этом году, составляет около 1,4 миллиарда долларов.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране дефолт из-за бюджета, который приняли с большим дефицитом — 5,5% ВВП. Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ выявило конкретные примеры внешнего управления украинской политикой и экономикой. По словам бывшего министра, Киеву в 2021 году придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов.