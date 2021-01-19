Идею предоставления Украине американских вооружений поддержали в США

Кандидат на пост госсекретаря в администрации избранного президента США Джо Байдена Энтони Блинкен поддержал идею военной помощи Украине в форме предоставления вооружений из США.

Об этом Блинкен заявил во вторник, 19 января, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса на слушаниях по рассмотрению своей кандидатуры.

«Я поддерживаю предоставление этой оборонительной помощи Украине в виде вооружений», — сказал кандидат на пост госсекретаря. Его слова приводит ТАСС.

Избранный президент США Джо Байден будет опираться во внешней политике на команду Барака Обамы. Белый дом, вероятно, станет использовать Украину в борьбе с Россией, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Он также отметил, что не удивится, если администрация Байдена будет готовить появление американской военной базы на территории Украины.

Также США могут предоставить Украине доступ не только к оборонительному, но и к наступательному вооружению.