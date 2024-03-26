Мир 26 марта 2024, 21:05 Бывшего секретаря СНБО Украины Данилова отправят в Норвегию Депутат Гончаренко: экс-секретаря СНБО Данилова назначат послом в Норвегии РИА «Новости»

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Бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова могут назначить послом в Норвегии. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Данилов идет в послы. Отправился в Норвегию», — написал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Данилова с поста секретаря СНБО. Эту должность занял председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

По данным издания «Страна.ua», увольнение Данилова является «технической заменой» из-за конфликта с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Экс-секретарь СНБО известен своими противоречивыми высказываниями. Так, он критиковал спецпредставителя Китая Ли Хуэя, комментируя предложение КНР о мирных переговорах с Россией. А также коверкал фамилию иностранного дипломата.