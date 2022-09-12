Россия предложила Индии скидку взамен отказа от поддержки лимита цен на нефть | 360°

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Россия предложила Индии скидку взамен отказа от поддержки лимита цен на нефть

Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ поддержать лимит цен на нефть

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Индия получит российскую нефть со скидкой, если не поддержит инициативу G7 о лимите цен на этот ресурс. О предложении России написала газета Business Standard, ссылаясь на неуказанные источники в МИД страны.

«Существенные скидки» на нефть из России будут значительно больше предлагаемых Ираком в последние два месяца, сообщили собеседники газеты.

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«Взаимен просят, чтобы Индия не поддерживала предложение G7», — заявил официальный представитель МИД Индии.

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Решение по этому вопросу примут позже, после переговоров со всеми партнерами, отметили в министерстве.

Даже без ценового аргумента официальные лица Индии считают, что нужно создавать альтернативные источники поставки нефти помимо Ирака и Саудовской Аравии. Виной тому — нестабильная внутренняя ситуация в Ираке.

При этом в США уверены, что Индия готова обсуждать потолок цен на российскую нефть. Индии рассматривает возможность присоединения к лимиту цен, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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