США сообщили, что Индия готова обсуждать лимит цен на российскую нефть | 360°

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07 сентября 2022, 00:01

США сообщили, что Индия готова обсуждать лимит цен на российскую нефть

Минфин США заявил о готовности Индии обсуждать лимит цен на нефть из России

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Власти Индии открыты к обсуждению лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Он уточнил, что о такой готовности ему сообщил индийский министр, сообщило агентство Bloomberg.

По словам Адейемо, он обсудил этот вопрос с министром нефти Индии Хардип Сингх Пури.

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«В минувшие выходные я воодушевился, получив сообщение от министра нефти Индии о том, что они рассматривают возможность присоединения [к лимиту цен на российскую нефть]», — заявил замглавы Минфина США.

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Американские власти считают, что введение потолка цен на нефть ударит по российской экономике. Авторы статьи подчеркнули, что в этом случае удастся предотвратить скачка цен на «черное золото» во всем мире.

Старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Строчак заявил, что введение потолка цен на российскую нефть станет ударом для рынка. По мнению эксперта, Россия справится с трудностями и приспособится к новым условиям.

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Цена на нефть

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