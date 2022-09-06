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Индия оценит предложение G7 об ограничении цен на российскую нефть

Министр Пури: Индия оценит предложение G7 о лимите цен на нефть из России

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Индия внимательно изучит предложение G7 о введении лимита цен на российскую нефть. Об этом заявил телеканалу CNBC министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.

«Идет много разговоров из-за большого количества факторов… Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно», — сообщил индийский министр.

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Пури указал, что пока непонятно, какие страны поддержат предлагаемое ограничение цен и какие последствия это будет иметь для мирового рынка.

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Основные поставщики нефти в Индию — Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. На долю России в конце марта приходилось 0,2% импорта, уточнил Пури.

«Мы будем покупать в России, мы будем покупать где угодно», — указал министр.

По словам Пури, у него нет «морального конфликта» в связи с покупкой российской нефти, но есть моральный долг перед потребителями в Индии и он не хочет, чтобы «бензонасос иссяк».

Еврокомиссия проработает вопрос о согласованном G7 лимите цен на российскую нефть со всеми со странами ЕС. Сделать это хотят в соответствии со сроками, которые были согласованы в рамках шестого пакета санкций Евросоюза

Индия

Нефть

Цена на нефть

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