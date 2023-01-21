Мир 21 января 2023, 21:12 Бундесвер запретил проверку танков Leopard перед Рамштайном BI: Ламбрехт перед уходом с поста главы Минобороны ФРГ запретила подсчеты танков Leopard РИА «Новости»

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Последним приказом покинувшей пост министра обороны Германии Кристин Ламбрехт стал запрет на инвентаризацию танков Leopard. Таким способом она хотела прекратить давление на главу правительства Олафа Шольца со стороны западных партнеров, касающееся передачи боевых машин Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Business Insider.

Собеседники пояснили, что сам факт подсчета свободных танков можно было счесть за готовность передать их украинским боевикам. Приказ держали в тайне, потому что если бы правда всплыла на поверхность, то участники заседания контрольной группы на базе Рамштайн осудили бы Шольца за недостаточную поддержку Украины.

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Приказ своей предшественницы отменил новый министр обороны Германии Борис Писториус после заседания рабочей группы. Он подчеркнул, что нужно провести инвентаризацию танков не только на складах, но и оценить возможность промышленности наладить их производство.

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Министр подчеркнул, что на прошедшей встрече на базе Рамштайн против передачи танков Украине выступила не только Германия, поэтому окончательного решения страны так и не приняли.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что передача танков Украине прошла бы проще, если бы первыми такой шаг сделали США.