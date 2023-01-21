Мир 21 января 2023, 07:54 Переговоры по передаче танков Leopard Украине зашли в тупик «Коммерсант»: союзники не убедили Германию поставить Украине танки Leopard Википедия

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Страны НАТО не смогли убедить Германию согласиться на передачу Украине тяжелых танков Leopard. Об этом со ссылкой на заседание контактной группы на базе Рамштайн написал «Коммерсант».

На прошедшей встрече вопрос о поставке украинской армии танков Leopard стал основным, участники встречи в основном обсуждали только его.

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Союзники по альянсу пытались давить на нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, однако он взял время для размышлений.

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Ранее немецкий министр экономики Роберт Хабек заявил, что ФРГ будет действовать намного проще, если США поставят Украине тяжелые танки первыми. По его словам, Германии нельзя забывать о своем историческом прошлом.

Военный аналитик из Великобритании Майкл Кларк упрекал канцлера Германии Олафа Шольца в страхе и нерешительности перед Россией. Он считает, что медлительность ФРГ в вопросе передачи танков Украине говорит о том, что Германия боится Россию.