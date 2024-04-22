Мир 22 апреля 2024, 10:31 Буданов предрек тяжелое положение для Украины в мае Глава ГУР Буданов: в мае для Украины настанут тяжелые времена Volodymyr Tarasov / Global Look Press

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В мае для Украины наступят трудные времена. Такое признание сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны республики Кирилл Буданов* в интервью BBC.

«Проблемы с середины мая будут», — заявил он.

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По его словам, на фронте начнутся сложности, когда российские войска пойдут в наступление в Донбассе. Он заверил, что армия РФ применит комплексный подход. Какой именно, Буданов* уточнять не стал.

При этом на прошлой неделе глава ГУР пригрозил России новыми провокациями боевиков из ячейки РДК**, а также атаками беспилотников. Буданов* говорил о том, что планирует «сократить потенциал РФ».

Член Совета по правам человека при президенте Александр Ионов предположил, что после получения нового пакета военной помощи ВСУ пойдут в новое контрнаступление. По его мнению, противник попытается обострить конфликт с Россией.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

** Запрещенная в России террористическая организация.