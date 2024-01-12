Спецоперация 12 января 2024, 14:19 Глава ГУР раскрыл причины провала контрнаступления ВСУ Глава ГУР Буданов: контрнаступление ВСУ потерпело крах из-за БПЛА и минных полей РИА «Новости»

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ВС России в рамках спецоперации активно использовали беспилотники и минные поля, поэтому контрнаступление украинских войск провалилось. Об этом газете Le Monde заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, ВСУ не могут начать наступательные операции, так как украинским военным не хватает необходимой техники. Буданов отметил, что для противостояния России боевикам требуются электронные средства с БПЛА и специальное оборудование для минных полей.

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«Интенсивное применение беспилотников по обе стороны обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций», — рассказал глава ГУР.

В интервью французскому изданию он также обратил внимание на нехватку кадров в армии. Буданов назвал дефицит солдат «значительным, но не тревожным».

Ранее провал контрнаступления прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он указал на необходимость контроля над небом для успешных боевых действий.