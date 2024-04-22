22 апреля 2024, 13:19
Буданов назвал ошибки сбежавшего в Испанию летчика Кузьминова
Буданов: убитый российский перебежчик Кузьминов не позаботился о безопасности
Сбежавший в Испанию летчик из России Максим Кузьминов мечтал о славе и не беспокоился о своей безопасности. Такое мнение высказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью украинской службе Би-би-си.
Он назвал убийство Кузьминова следствием классической психологической ошибки. По его словам, когда люди расслабляются и у них появляются деньги, слава застилает им глаза.
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«Они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: „Ты знаешь, кто я?“, „Вот ты же никому, только вот тебе говорю“», — сказал Буданов.
Как подчеркнул глава украинского ГУР, Кузьминов звал в Испанию россиянок. Девушкам он рассказывал о том, как живет за рубежом. По мнению Буданова, в случившемся есть и ошибка ГУР. Он пояснил, что за Кузьминовым нужно было присматривать, а не верить его «взрослости».
Сосед перебежчика по дому по имени Хави в беседе с РИА «Новости» предположил, украинские спецслужбы хотели избавиться от россиянина. В Кузьминова стреляли шесть раз, затем переехали машиной.
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