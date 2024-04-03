03 апреля 2024, 05:47
Сосед Кузьминова рассказал об отношениях перебежчика с Украиной
Сосед Кузьминова в Испании: вероятно, службы Украины хотели избавиться от него
Есть вероятность, что спецслужбы Украины хотели избавиться от перебежчика из России Максима Кузьминова. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил сосед мужчины по дому по имени Хави.
«Складывается такое впечатление, что они его переманили на свою сторону, но, когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование. А может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться», — сказал он.
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Хави отметил, что, по некоторым данным, Кузьминов хотел перевезти в Испанию свою мать. Однако он не понимает, почему мужчина пренебрегал мерами безопасности. Если украинские и испанские службы знали про его местоположение, то должны были ему дать определенные инструкции. Например, не пользоваться своим номером телефона, не общаться с родственниками напрямую, изменить внешность.
По словам Хави, в городе было много выходцев с постсоветского пространства, которые в теории могли знать, как выглядит Кузьминов.
Ранее стало известно, что в перебежчика стреляли шесть раз, а потом переехали на автомобиле. На месте убийства обнаружили гильзы от девятимиллиметровых патронов.
Кузьминов в прошлом году угнал российский вертолет и скрылся на Украине. Потом военный перебрался в Испанию. В феврале этого года его нашли убитым.
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