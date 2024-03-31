Мир 31 марта 2024, 20:06 Убийцы сбежавшего в Испанию Кузьминова стреляли в него шесть раз NYT: убийцы сбежавшего в Испанию Кузьминова стреляли в него и переехали на авто Freepik

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В перебежчика из России Максима Кузьминова, находившегося в Испании, стреляли шесть раз, а потом его переехали на автомобиле. Об этом написала газета New York Times.

По данным издания, двое нападавших вышли из машины, окликнули Кузьминова и стали стрелять. Кузьминов получил шесть пуль и упал на пандус. Убийцы сели в автомобиль и, уезжая, переехали россиянина. Он скончался на месте.

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Газета сослалась на информацию следственных органов, указавших, что на месте убийства нашли гильзы от девятимиллиметровых патронов.

Представитель Гражданской гвардии Испании заявил, что Кузьминов жил «нескромно», часто ходил в бары. Преступление совершили «явно профессионалы», подытожил он.

Кузьминов в 2023 году угнал вертолет и какое-то время скрывался на Украине. Затем он перебрался в Испанию. В феврале 2024 года его нашли убитым.