Мир 11 марта 2024, 13:04 Буданов назвал атаки на Крым подготовкой к большой операции Глава ГУР Буданов: Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму SOPA Images / Global Look Press

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Атаками в акватории Черного моря украинские спецслужбы прощупывали почву для будущей масштабной операции в Крыму. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил об этом в документальном фильме, сообщила пресс-служба ГУР.

«Это все — подготовительные меры по серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения», — сказал он.

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Буданов объяснил стратегический замысел организованных военной разведкой атак в Черном море и на территории Крыма в 2022 и 2023 годах. В их числе — нападение на нефтегазодобывающую платформу, столкновения с наблюдательными постами российских войск и другие вылазки.

Глава украинской разведки пригрозил мирным жителям. Он заявил, что по Крымскому мосту ездить небезопасно из-за готовящихся атак.

Кирилла Буданова внесли в России в список террористов и экстремистов.