Сопротивляться было бессмысленно. Сдавшийся в Мариуполе морпех рассказал, как их бросило командование

Украинские морпехи сдались в плен, потому что не видели смысла в дальнейшем сопротивлении. Никакой поддержки от командования у них не было, а провизия и вода заканчивались. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал один из военнослужащих, который сдался вместе со своими сослуживцами в Мариуполе.

«Бессмысленно было дальше сопротивляться. У нас заканчивалась провизия, вода, нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен», — сказал военный.

Он уточнил, что с запрещенным в России нацбатом «Азов»* морские пехотинцы никак не коммуницировали.

Накануне МИнобороны РФ сообщило, что в Мариуполе добровольно сложили оружие 1026 украинских морпехов, некоторым из них была нужна медицинская помощь, их доставили в больницу. Для пленных организовали питание. Они получили возможность связаться с родственниками, отметили в ведомстве.

По мнению военных экспертов, тот факт, что морпехи в таком количестве отказались продолжать сопротивление говорит о том, что в ВСУ происходит серьезный перелом. Военнослужащие осознают, что власти обманывали их и смысла бороться за них нет. Такое мнение, в частности, выразил военный историк Юрий Кнутов.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.