Британцы выдвинули требования Украине после плана Маска | 360°

Мир 04 октября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

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Viber Британцы выдвинули требования Украине после плана Маска Daily Mail: британцы активно обсуждают план Маска по урегулированию конфликта на Украине

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Британцы вступили в полемику после предложенного Илоном Маском плана урегулирования конфликта на Украине. Читатели британской Daily Mail активно комментируют эту новость.

«Илон прав. Нам не нужна ядерная война. Украина должна держаться подальше от НАТО и быть нейтральной», — написал один из комментаторов.

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Другой также согласился с Маском. По его словам, Россия и Украина должны как можно скорее искать мир.

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«Не позволим США втянуть нас и весь остальной мир в ядерный Армагеддон», — сказал третий.

Другой отметил, что мирное соглашение между Россией и Украиной уже было достигнуто в Турции, но все по указанию НАТО испортил Борис Джонсон — все ради того, чтобы США продолжали выкачивать миллиарды из своих граждан на опосредованную войну с Россией.

Американский миллиардер Илон Маск в Twitter опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из четырех пунктов и включает признание Крыма частью России. При этом он отметил, что в случае полномасштабного противостояния Украина проиграет России, ведь РФ превосходит ее по численности населения и другим ресурсам.

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