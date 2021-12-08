Британцы испугались, что замерзнут в случае отключения России от SWIFT

Читатели британского издания The Telegraph не остались равнодушны к видеопереговорам президентов США и России — Джо Байдена и Владимира Путина. Они выразили опасения, что если Штаты введут новые антироссийские санкции, то Европа может остаться без газа.

«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь, в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» — написал пользователь NoLonger ATory.

Комментатор под ником Paul Calvert выразил мнение, что большая часть Европы замерзнет зимой без российского газа. Причину он увидел в том, что европейцы решили уйти от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии.

Также некоторые читатели выразили радость в связи с тем, что Путин и Байден все же общаются. По их мнению, это снижает общую напряженность.

«Я знаю, кому из этих двоих я смог бы довериться. И это не Байден!» — резюмировал пользователь L Burt.

Ранее западные СМИ писали, что в США изучают возможность введения новых антироссийских санкций, которые предусматривают отключение РФ от SWIFT, а также ограничение на обмен валют.

Переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что российский лидер во время онлайн-беседы выразил обеспокоенность в связи с реальными угрозами безопасности.