17 декабря 2022, 21:10
Британцев призвали экономить на работе отопительных котлов
Bloomberg: власти Великобритании призвали жителей экономить на работе отопительных котлов
Власти Великобритании обратились к жителям страны с просьбой начать экономить на работе отопительных котлов в домах, а также призвали избегать теплопотери через двери и окна. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Кабинет министров под руководством премьер-министра Риши Сунака начало общественную работу по экономии электроэнергии и газа, уточнили авторы материала.
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Счета на оплату электроэнергии для большей части британцев в последнее время увеличились в два раза. Одним из факторов источник назвал значительное сокращение поставок газа из России в Европу.
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Ранее сообщалось, что Сунак принял решение не закупать электричество у иностранных поставщиков, поставив задачу самостоятельного обеспечения энергетической безопасности острова.
Также в начале декабря колумнист издания The Spectator Алек Марш призвал британцев отказаться от ежедневной помывки в душе, так как эта процедура негативно влияет на состояние окружающей среды и оставляет значительный углеродный след.
Великобритания
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