Мир 17 декабря 2022, 18:40 Премьер Британии отказался закупать электроэнергию за рубежом Sky News: премьер Британии Сунак отказался закупать электроэнергию за рубежом YouTube

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил не следовать плану своей предшественницы Лиз Трасс, которая предлагала закупать электроэнергию у иностранных производителей. Об этом сообщил канал Sky News, сославшись на собственные источники.

По их данным, Сунак решил ликвидировать целевую группу по энергоснабжению, которую создала Трасс в сентябре, пока занимала пост премьера. Она планировала заключать долгосрочные контракты с международными поставщиками для «укрепления внутренней энергетической безопасности» Соединенного Королевства, уточнили журналисты канала. Группу возглавляла бывший банкир Мадлен Мактернан — раньше она была главой рабочей группы, занимавшейся закупкой вакцины от ковида.

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«Целевая группа по энергоснабжению, созданная Лиз Трасс, <…> ликвидируется, поскольку министры отказываются от плана прямого вмешательства в мировые газовые рынки», — уточняется в материале.

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Трасс безуспешно пыталась решить проблему рекордного роста цен на электроэнергию для потребителей. Однако за 45 дней на посту премьера она не справилась ни с одной важной задачей.

Риши Сунак создает совсме другой политический курс. В частности, он смягчил политику в отношении Китая и отверг еще один план Трасс — объявить Китай угрозой для Британии, писало ранее Nation News.