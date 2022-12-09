Мир 09 декабря 2022, 04:48 Британцам посоветовали отказаться от «бессмысленной» привычки ежедневно ходить в душ Spectator: британцам предложили отказаться от ежедневного приема душа для спасения планеты Pxhere

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Жителей Великобритании призвали отказаться от ежедневного приема душа, поскольку такая процедура «оставляет за собой массивный углеродный след и негативно влияет на окружающую среду». Об этом в своей статье для издания The Spectator написал Алек Марш.

Автор материала объяснил, что воду нужно очистить, обработать и нагреть. Все это приводит к тому, что ежедневный душ «оставляет за собой массивный углеродный след», а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

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Также Марш напомнил о крупных финансовых издержках, которые несет такая процедура. Автор материала отметил, что пятая часть всего потребляемого в доме электричества уходит на нагрев воды.

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«А если вы любите подолгу мыться в душе, что ж, удачи вам. Душ доведет вас до кризиса стоимости жизни быстрее, чем вы успеете вытереться полотенцем после него», — предупредил Марш.

Вернуть себе «восемь ценнейших минут жизни» станет возможным, если принимать душ раз в два дня, считает автор статьи. Кроме того, такое расписание поспособствует сокращению углеродных выбросов.

«Надо отказаться от этой бессмысленной и расточительной аквамании. Берите мочалку, мыло, и вперед — в викторианскую эпоху. Вернее, назад. Задумайтесь о деньгах. Они, друзья мои, источают сладчайший запах успеха», — считает Марш.