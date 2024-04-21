Мир 21 апреля 2024, 10:02 Британца арестовали за нарушение закона о нацбезопасности в пользу России The Sunday Times: в Лондоне мужчину арестовали за нарушение нацбезопасности London police / Unsplash

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В Лондоне арестовали местного жителя по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Предварительно, он совершал некие действия, которые приносили выгоду России, сообщила газета The Sunday Times.

Возраст подозреваемого не уточняется. Известно, что британца арестовали еще 10 апреля, но обвинение ему предъявили только 19-го. Его заключили под стражу, заседание суда состоится 10 мая. Подробности выдвинутых обвинений или состава преступления также не разглашаются.

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Закон о национальной безопасности Великобритании обновили в 2023 году. В нем расширили полномочия правоохранителей — им позволили принимать меры в отношении подозреваемых в шпионаже, саботаже и действиях от имени иностранных государств против интересов страны.

Ранее немецкие полицейские задержали в Баварии двух подозреваемых в подготовке диверсий и работе на российские спецслужбы. Речь идет о русских немцах 39 и 37 лет. Посольство России в Германии сообщило, что не получало официальных данных о задержании граждан РФ. Позже появились данные о том, что МИД ФРГ вызвал посла России Сергея Нечаева.